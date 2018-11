THE BLACK DAHLIA MURDER en France en Avril

THE BLACK DAHLIA MURDER vient d’annoncer une nouvelle tournée Européenne qui passera par la France en Avril prochain. Toutes les dates sont ci-dessous.

04/04 Bristol, UK – The Fleece

04/06 Glasgow, UK – Lords Of The Land Festival

04/07 Dublin, IRE – Voodoo Lounge

04/08 Limerick, IRE – Dolans

04/10 Manchester, UK – Rebellion

04/11 London, UK – Underworld

04/12 Durbuy, BEL – Durbuyrock Festival

04/13 Oberhausen, GER – Impericon Festival

04/14 Moscow, RUS – Gorod

04/15 St. Petersburg, RUS – Club Mod

04/16 Tallin, EST – Tapper

04/17 Helsinki, FIN – On The Rocks

04/18 Oslo, NOR – Inferno Metal Festival

04/19 Vienna, AUT – Impericon Festival

04/20 Leipzig, GER – Impericon Festival

04/21 Nijverdal, NET – Cult Art Club (‘Tattoofest‘)

04/23 Paris, FRA – Petit Bain

04/24 Angers, FRA – La Chabada

04/25 Villava, SPA – Totem

04/26 Barroselas, POR – SWR Barroselas Metal Fest

04/27 Madrid, SPA – Caracol

04/28 Barcelona, SPA – Boveda