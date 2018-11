SATURDAY MUD FEVER le 24 novembre prochain à Paris

Communiqué: SATURDAY MUD FEVER – SMF (Muddy Fest and Market) // 24 Novembre 2018 FGO Barbara, Paris 18

Almost Famous, Fauchage Collectif et Fuzzoraptors synchronisent leurs montres et leurs forces le temps d’un aprem / soirée de concerts doom et marécageux sur la très belle scène de FGO-Barbara

Le 24 Novembre 2018 de 16h à Minuit. Le lieu : FGO Barbara – 1 rue Fleury – 75018 Métro : Ligne 4 Barbès Rochechouart / RER Gare du Nord Prix : 12 € prévente / 15 € Surplace Billetterie en ligne ici https://www.yesgolive.com/almost-famous/saturday-mud-fever-smf

La Mud Prog :

The Lumberjack Feedback – Sludge / Doom / Post-Metal – Lille

Bast – Blackened Doom – UK

Chaos E.T. Sexual – Gangsta Doom – Paris

MACHETE the band – Sludge / Post Hardcore – Montaigu

Clegane – Doom/Grunge – Paris

Les Mud exposants :

Les bières Lenzryck : brasserie / Mud Beer (bière bouteille collector du SMF) en vente exclusivement sur place

Tib-Gordon : illustrateur / créateur du visuel du SMF

Vaderetro : illustrateur

Classico MIG : tatoueur résident à La Menuiserie proposera ses flashs toute la journée

Jungle KHÔL : Distro / shop