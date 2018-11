Pour Halloween, les RED HOT CHILI PEPPERS ont donné un concert dans une école à Calabasas en Californie. Une vidéo a été filmé par un fan et est à voir ci-dessous. Chad Smith, le batteur du groupe, a ensuite révélé qu’il s’agissait de l’école de ses enfants.

Who rocks out at 9:30am at my kids’ school?….We do! pic.twitter.com/O7Pza6iXnm

— Chad Smith (@RHCPchad) October 31, 2018