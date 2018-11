Motocultor Festival 2019: 12 nouveaux noms !

Communiqué: Le Motocultor Festival est ravi de vous communiquer les 11 nouveaux noms venant étoffer l’affiche 2019 :

At The Gates | WATAIN | Sacred Reich | Decapitated | Gaahls WYRD | Aborted | Anaal Nathrakh | Harakiri for the sky | Cancer Bats | Skeletonwitch | Oaks Crown

Un petit 12ème ?

Nous sommes au moins aussi ravis d’annoncer également la présence d’un artiste surprenant : Henri Dès !

Du haut de ses 77 ans, non content de ravir ses plus grands fans nostalgiques en foulant encore les scènes, la figure mythique de toute une génération a revisité ses classiques dans un esprit « rock » sous l’impulsion de son fils.

Un projet est né : Henri Dès & Ze Grands Gamins.

Et parce que le Motocultor s’est toujours voulu ouvert et porté sur quelques choix décalés, ce dernier sera à l’affiche du Motocultor cru 2019 ! 😉

50 groupes demeurent à annoncer.

Nous vous rappelons que la billetterie est déjà mise en place.

Profitez des promos de Noël pour obtenir votre sésame à prix réduit !

http://web.digitick.com/ext/billetterie5/index.php?site=motocultor