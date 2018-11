MOTOCULTOR 2019 : Premières annonces !

Communiqué:

Le Motocultor Festival est fier de vous annoncer sa XIIème édition sur 4 jours les 15, 16, 17 et 18 août 2019 à Saint-Nolff.

Un 4ème jour ?

Le Motocultor s’est toujours autorisé des programmations atypiques ou surprenantes. L’envie et l’occasion étaient là … Un 4ème jour, le jeudi 15 Août, s’ajoute donc aux traditionnels 3 jours mais proposera une affiche profondément … bretonne !

Bretonne ET exceptionnelle puisque elle rassemblera les artistes suivants : EXCALIBUR – The Celtic Rock Opera (pour un show exceptionnel et inédit en France) – ALAN STIVELL – CORVUS CORAX + 2 groupes de folk à confirmer.

Le Motocultor Festival célèbrera, en effet, le jeudi 15 août 2019, « les 20 ans de l’opéra rock celtique EXCALIBUR » avec une pléiade de légendes du rock et du folk issus de groupes mythiques tels que : JETHRO TULL, SUPERTRAMP, SAGA, FLEETWOOD MAC, CURVED AIR, ANGE, PENTANGLE … mais c’est aussi DAN AR BRAZ, DUN AENGUS, KOHANN, SIOBHAN OWEN, LE BAGAD D’ELVEN, LE SYMPHONIQUE EXCALIBUR, LE CHOEUR METAL ‘ » THE WIZARD », THE SOLDIERS OF THE DANCE (Irish & Scotch dancers), VIOLETTA HERASIMOVICH (danseuse étoile), LES CHEVALIERS DE LA COMPAGNIE GRISE !

Créé en 1999 par Alan Simon, Excalibur l’opéra rock réunit les fines lames du rock progressif et de la folk. Les chiffres de cette gigantesque saga musicale parlent d’eux-mêmes : 4 albums studio, 2 Grammy Awards aux USA, 3 disques d’or et plus de 300 000 spectateurs en 50 spectacles à travers l’Europe.

Outre Excalibur, nous sommes également très heureux d’accueillir la légende Bretonne de la musique celtique ALAN STIVELL ainsi que CORVUS CORAX qui nous fera l’honneur de venir pour la première fois sur nos terres.

Cette soirée s’annonce exceptionnelle et nous remercions chaleureusement la mairie de Saint-Nolff de l’avoir rendue possible !

— BILLETTERIE —

Les pass 4 jours en promo ainsi que les pass de la journée du jeudi sont disponibles dès aujourd’hui !

Bien évidemment, nous laissons le choix à nos festivaliers de profiter d’un festival sur 3 jours (du vendredi 16 au dimanche 18 août) comme les autres années.

Ces pass 3 jours promo seront mis en vente dès lundi prochain à partir de 18h ! (uniquement sur Digitick) alors qu’une autre annonce vous sera faite, dévoilant cette fois des noms plus conformes aux esthétiques du Motocultor … quoique !

Achetez dès maintenant votre pass 4 jours ou votre pass jeudi ici: http://web.digitick.com/ext/billetterie5/index.php?site=motocultor