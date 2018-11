Mondial du Tatouage 2019 les 15, 16 et 17 février 2019

Communiqué: A 100 jours du Mondial du Tatouage 2019, coup d’envoi de la 9ème édition du plus grand événement de tatouage au monde, avec l’ouverture de la billetterie !

La 9ème édition du Mondial du Tatouage reviendra à La Villette les 15, 16 et 17 février 2019, pour trois journées d’exception autour du 10ème art. 420 tatoueurs venus du monde entier partageront leurs univers : les visiteurs admireront le travail des artistes, et un jury spectaculaire déterminera les meilleurs d’entre eux lors des célèbres et réputés concours du Mondial. Mark Mahoney, Filip Leu, Bill Salmon, Luke Atkinson, Kari Barba remettront ainsi 24 trophées aux meilleurs artistes de leurs catégories tout au long du week-end. Une tête de panthère sculptée par Tin-Tin, artiste tatoueur et organisateur du Mondial du Tatouage, sera remise aux grands gagnants !

Les charpentes métalliques de la Grande Halle de la Villette abriteront bien d’autres surprises : après un Olympia à guichets fermés le mois dernier, le groupe français Ultra Vomit se produira sur la scène du Mondial le vendredi 15 février 2019, pour une première soirée fantasque et extravagante !

Annonce du parrain et de la tête d’affiche du concert du samedi, shows inattendus, animations, food trucks : les prochaines semaines verront se dévoiler de nouveaux inédits, qui viendront enrichir le rendez-vous ultime du monde du tatouage, événement à la fois spectaculaire et familial, qui réunit chaque année près de 35 000 visiteurs.

Retrouvez dès aujourd’hui la billetterie sur le site officiel du Mondial du Tatouage : http://www.mondialdutatouage.com/2019/billetterie.php

Premier concert annoncé pour cette édition 2019:

ULTRA VOMIT – VENDREDI 15 FEVRIER 2019