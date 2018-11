Les détails du nouveau PAPA ROACH et un nouvel extrait

PAPA ROACH dévoile les détails de son nouvel album « Who Do You Trust? » et un nouvel extrait avec le titre « Not The Only One » via une Lyric vidéo. L’album sera dans les bacs le 22 Janvier chez Eleven Seven Music. En voici le track listing:

01 – “The Ending”

02 – “Renegade Music”

03 – “Not The Only One”

04 – “Who Do You Trust?”

05 – “Elevate”

06 – “Come Around”

07 – “Feel Like Home”

08 – “Problems”

09 – “Top Of The World”

10 – “I Suffer Well”

11 – “Maniac”

12 – “Better Than Life”