LANDMVRKS annonce sa tournée Europe avec WHILE SHE SLEEPS

LANDMVRKS sera en tournée dans tout l’Europe avec WHILE SHE SLEEPS et à Paris pour démarrer !

»SO WHAT?« EU album release tour:

01.02. FR Paris – Trabendo

02.02. NL Amsterdam – Melkweg

03.02. DE Hamburg – Markthalle

05.02. DE Munster – Skaters Palace

07.02. DE Leipzig – Täubchenthal

08.02. DE Berlin – Huxleys Neue Welt

09.02. PL Warsaw – Proxima

11.02. PL Krakow – ZetPeTe

12.02. CZ Prague – Meet Factory

13.02. DE Nuremberg – Hirsch

15.02. DE Frankfurt – Batschkapp

16.02. CH Aarau – KiFF

17.02. IT Bologna – Zona Roveri

19.02. DE Munich – Technikum

20.02. AT Vienna – Arena

22.02. DE Stuttgart – LKA Longhorn

23.02. DE Cologne – Essigfabrik

24.02. BE Antwerp – Zappa

26.02. UK Nottingham – Rock City

27.02. UK Glasgow – SWG3

28.02. UK Leeds – Beckett Students’ Union

01.03. UK London – Roundhouse





Plus d’infos: https://www.facebook.com/LANDMVRKS/