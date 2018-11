KAMELOT et EVERGREY en tournée Européenne

KAMELOT annonce une nouvelle tournée Européenne en compagnie d’EVERGREY et VISION OF ATLANTIS. La tournée passera par Mulhouse le 12 Mars prochain. Tous les détails ci-dessous.

SHADOW EMPIRE EUROPEAN TOUR 2019

w/ EVERGREY & VISIONS OF ATLANTIS

08.03.19 NL – Nijmegen / Doornrosje (TICKETS)

09.03.19 NL – Amsterdam / Melkweg (TICKETS)

10.03.19 BE – Antwerp / Trix (TICKETS)

12.03.19 FR – Mulhouse / Le Noumatrouff (TICKETS)

13.03.19 CH – Monthey / Pont Rouge (TICKETS)

15.03.19 DE – Bochum / Matrix (TICKETS)

16.03.19 CH – Zürich / Komplex (Tickets on sale soon!)

18.03.19 DE – Nuremberg / Hirsch (TICKETS)

19.03.19 DE – Bremen / Tivoli (TICKETS)

21.03.19 UK – Manchester / Club Academy (TICKETS)

22.03.19 UK – Birmingham / Academy 2 (TICKETS)

23.03.19 UK – Pwllheli / Hammerfest * (TICKETS)

* without Evergrey and Visions Of Atlantis