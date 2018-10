Un nouveau clip pour FREEHOWLING

Communiqué: FreeHowling est un groupe de Sludge / Groove Metal français actif depuis 2015, créé par Samuel et Guillaume Nicolas en 2010. Ce groupe vise à faire réfléchir son public sur lui même, sur les personnes qui l’entourent, sur la société dans laquelle il vit, et ce via ses textes. Nombre d’influences traverse leur musique, comme le reggae, le rock psychédélique, et le darkjazz. Néanmoins le death metal, le black metal, le sludge, le doom, et le hardcore constituent leurs principales sources d’inspiration. D’autres disciplines artistiques telles que le cinéma, la bande dessinée, le manga, les jeux vidéos ou encore la peinture, viennent enrichir leurs processus de création musicale.

Découvrez le clip « I’ll Never« , à voir ci-dessous. Le titre est tiré du EP « A Frightful Piece of Hate Released« .