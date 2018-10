THE DALI THUNDERING CONCEPT annonce une tournée européenne

Communiqué: The Dali Thundering Concept partira en tournée européenne cet automne, pour promouvoir leur dernier chef d’oeuvre « Savages ».

Voici la liste des concerts :

2018.10.21 – Milan (IT) – Barrio’s Cafe

2018.10.22 – Modena (IT) – MK Live

2018.10.23 – Nice (FR) – Altherax

2018.10.24 – Vienna (AT) – Reppluged

2018.10.25 – Budapest (HU) – Durer Kert

2018.10.26 – Bratislava (SL) – Kulturak Klub

2018.10.27 – Prague (CZ) – Cross Club

2018.10.30 – Brno (CZ) – Melodka

2018.10.31 – Wroclaw (PL) – D.K Luksus

2018.11.02 – Bulle (CH) – Ebullition

2018.11.03 – Lyon (FR) – Warmaudio

2018.11.04 – Rorschach (CH) – Treppenhaus