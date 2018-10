Communiqué:

66 Prod. et Hover Dust s’associent une nouvelle fois au Forum de Vauréal pour organiser leur évènement caritatif Du rock plein ma hotte !

LE PRINCIPE

Rien de plus simple : chacun vient avec un jouet neuf sans paquet cadeau d’une valeur minimale de 5€ et des groupes franciliens au grand cœur offrent un show haut en couleurs en faveur des enfants défavorisés.

Tous les cadeaux sont ensuite reversés à l’antenne conflanaise du Secours Populaire Français. La hôte permet, d’une part, d’offrir des cadeaux aux enfants défavorisés et, d’autre part, de financer certaines actions en cours d’année.

ÊTRE SOLIDAIRE

En huit éditions, les lutins d’Aid’n’Rock ont reversé près de 2000 jouets neufs.

Cela peut sembler bien anecdotique mais 2000 paquets se sont 2000 enfants qui ont passé des fêtes comme les autres et qui ont pu goûter, un instant, à la magie de Noël…

LES GROUPES

HOVER DUST vous invite à découvrir son univers. Comme dans un salon, un endroit bien à lui, intime et authentique, à mi-chemin entre Paris et Texas.

Un peu de White Stripes et de Black Keys, un peu de Royal Blood et de Marilyn Manson, une voix écorchée, une batterie puissante et de l’élégance, du style et des costumes-cravates.

MOLYBARON est un groupe composé de musiciens français et irlandais.

Sa musique est tout simplement le résultat d’un travail à la fois spontané et méticuleux, mariage des horizons et influences de ses membres, à l’orée du hard-rock, du métal et du progressif.

Tout commence lorsque la danseuse Bunny Bones pose son cercueil à Paris. C’est là que les choses se compliquent pour elle, les gens ne font pas confiance facilement aux morts…

Elle décide alors de former son propre groupe, DEAD BONES BUNNY, mélange de Rockabilly et de Metal.