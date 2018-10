Matthew Heafy quitte la tournée de TRIVIUM, remplacé par Howard Jones, Johannes Eckerström et Jared Dines

Matthew Heafy, le frontman de TRIVIUM, a du rentrer en urgence chez lui avant la fin de la tournée du groupe, pour la naissance de ses jumeaux. Le groupe était actuellement en pleine tournée aux US avec AVATAR et LIGHT THE TORCH. Et c’est d’ailleurs Johannes Eckerström, Howard Jones ainsi quel le Youtubeur Jared Dines qui vont temporairement le remplacer sur les 8 dernieres dates.

La vidéo d’Howard Jones et Jared Dines avec Trivium, il y a quelques jours est à voir en suivant ce lien.