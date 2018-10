L’album de solo de Billy Graziadei (Biohazard) dans les bacs en Novembre

Billy Graziadei, le célèbre frontman de BIOHAZARD et également à l’origine du projet POWERFLO, vient d’annoncer la sortie de son premier album solo « Feed The Fire » sous le nom de BILLYBIO, tout simplement. L’album sera dans le bacs le 30 Novembre via AFM Records.

Un clip pour le titre « Freedoms Never Free » devrait être dispo d’ici la fin du mois et un teaser est à voir ci-dessous.

L’album est disponible en prévente et dans différents formats en suivant cette adresse: https://www.pledgemusic.com/projects/billy-bio-feed-the-fire