HELLFEST 2019, ouverture de la billetterie le 10 octobre !

Communiqué: Souvenez-vous… 13h13 le vendredi 13 octobre 2017… sans même avoir annoncé un seul groupe de sa future affiche, le Hellfest lance la billetterie de son édition 2018… 30 heures plus tard, en fin d’après-midi du samedi 14 octobre, le message fatidique s’affiche sur les sites de location et sur la homepage du festival : COMPLET !

Personne n’a oublié la vitesse à laquelle les 55 000 pass 3 jours de cette désormais fameuse 13ème édition s’étaient écoulés… Une incroyable ferveur qui en a surpris plus d’un et sonnait comme une magnifique preuve de fidélité et de confiance de la part du public de ce festival monté par des fans pour les fans.

Au fil de ses bientôt 15 ans d’existence, sans perdre son âme, le Hellfest est devenu un évènement de renommée internationale, qui, année après année, se plait à toujours tenter de surprendre et satisfaire son public, autant par la qualité de son affiche que par la folie de ses légendaires décorations ou encore par l’accueil de ses festivaliers.

Oui, le Hellfest aime surprendre, mais pas prendre pas surprise… C’est pourquoi, aujourd’hui, lundi 1er octobre 2018, le Hellfest vous annonce que la billetterie de son édition 2019 ouvrira le mercredi 10 octobre à 10h00 ! **

Cette 14ème édition se déroulera les 21, 22 et 23 juin 2019 à Clisson, et, cette fois, cinq groupes sont déjà annoncés : Carcass, Mass Hysteria, Dropkick Murphy, Slayer et Manowar… Cinq noms qui couvrent des courants très différents de ces musiques dites « extrêmes » que le Hellfest défend ardemment sur ses 6 scènes dont les spécificités n’ont d’égal que leur éclectisme.

Carcass sera de retour avec son death Metal chirurgical, Mass Hysteria annonce déjà un show tout feu tout flamme pour faire rougir son metal vindicatif, alors que le punk celtique des Dropkick Murphys transformera le site en pub géant. De leur côté les californiens de Slayer, grands habitués du festival, donneront l’unique date française de leur « Final World Tour » à Clisson. Des adieux et de l’exclusivité, il en sera également question avec Manowar, qui, 10 ans jour pour jour après son premier passage dans le vignoble, reviendra livrer sa « Final Battle » française au Hellfest, où le groupe est bien décidé à faire trembler la terre et gronder le ciel, comme son ineffable leader Joey DeMayo l’a fièrement proclamé en juin dernier.

Ce premier quinté gagnant n’est bien sûr que l’amorce d’une déferlante de plus de 150 groupes qui viendront grossir une affiche qui s’annonce déjà massive.

** A noter que le 10 octobre les packages avec voyage en bus ou en train + billet seront également mis en vente