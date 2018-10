HELLFEST 2019, complet en moins 2 heures !!!

Communiqué: COMPLET !!! Incroyable, pour la 6ème année consécutive le HELLFEST se déroulera à guichet fermé !

Une fois de plus, les fans ont pulvérisé les prévisions, puisque les 55.000 pass 3 jours qui étaient mis en vente ce matin à 10h00, se sont écoulés en moins de 2 heures, contre 30 heures l’année dernière.

Le HELLFEST tient à remercier son public pour la confiance sans borne qu’il lui accorde chaque année.

Cette « course aux tickets » n’est bien entendu pas simple à gérer et le festival excuse auprès des fans qui n’ont malheureusement pas pu acquérir un billet. Ce matin l’affluence sur le site de vente (weezevent) était 3 fois plus importante que l’an passé !

Les potentiels déçus peuvent régulièrement consulter les sites de reventes officiels sécurisés comme www.zepass.com ou www.ticketswap.fr

Il faut surtout éviter le piège des revendeurs non officiels (Viagogo, Stubhub ou autres) et ne pas s’aventurer sur les plateformes de petites annonces non adaptées à la revente sécurisée de billetterie dématérialisée !

Prochain rendez-vous : l’annonce de l’affiche !

See you all in Hell – #H311F357 #C0D32K17

Rappel : un quota de pass 1 jour sera mis en vente début 2019. Toutes les autres options, comme la mise vente de l’Easy Camp, les adhésions de la nouvelle saison du Hellfest Cult, l’ouverture de l’application mobile ou l’activation du Cashless seront communiquées ultérieurement sur les réseaux classiques.