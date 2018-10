Chronique : MASS HYSTERIA – Maniac

Trois ans après la sortie de « Matière Noire », MASS HYSTERIA est de retour avec un nouvel album intitulé « Maniac ». Et autant être clair dès le départ, il s’agit de l’album le plus Metal, le plus dur de toute la discographie du groupe. Une énergie et une violence qui s’explique probablement par les trois années de tournée aussi intense comme en produit le groupe depuis plus de 20 ans. Et ce qu’on ressent à l’écoute de ce neuvième album, c’est la même sensation d’après concert. Celle d’avoir pris une énorme claque et que le groupe a tout donné.

Les fans des précédents opus depuis le grand retour du groupe et surtout sa reconquête incroyable du devant de la scène française, ne seront pas déçus car il s’aligne incroyablement bien à côté de « L’Armée des Ombres » et de « Matière Noire ». Une trilogie qui prend aux tripes et qui secoue les tympans.

La production, une nouvelle fois signée Fred Duquesne qui produit la 5ème l’album de MASS HYSTERIA et le deuxième en tant que guitariste, est juste ENORME. Oui en capital tellement la force, la précision et la clarté des morceaux sont impressionnantes. Tout est parfait. C’est au millimètre, c’est chirurgicale. Le son des guitares est massif, tranchant. Le basse, batterie martèle les rythmiques et vous collent au mur à chaque impulsion.

Mouss conserve son phrasé, ses intonations, qui donnent toute cette originalité au groupe depuis toujours. On sent également que le frontman y ajoute parfois encore plus d’énergie et de puissance pour un tout encore plus accrocheur.

Le premier extrait et le seul à avoir été dévoilé avant la sortie de l’album en exclusivité dans le magazine RockHard, « Reprendre mes esprits » est vraiment à l’image de ce nouvel album. Rapide, direct, violent et percutant. Car le deuxième titre « Ma Niaque », qui donnera d’ailleurs le titre de l’album « Maniac » suite à une incompréhension entre Yann et Mouss, ne faiblit pas. Il garde un tempo soutenu, de gros riffs et une influence ou plutôt un hommage à SLAYER avec un duo de guitares qui ferait rougir nos chers américains.

MASS HYSTERIA ne fait pas que dans le rapide mais y mêle aussi des titres qui reposent plus sur du groove comme sur « Partager nos ombres » ou encore « Aromes complexes ». Des morceaux qui sont également parfois super entrainant avec « L’antre ciel éther », ou plus typique de la rythmique ou de la dynamique du groupe comme « Chaman Acide ».

« Chaman Acide » est d’ailleurs le seul texte de Mouss qui aborde le sujet de la politique, et je cite « En plus d’être cocu, on paie la chambre d’Hotel ». Mais Mouss aborde d’autres sujets, plus personnels, comme la difficulté d’écrire des textes, la difficulté de se retrouver devant une page blanche « Un vrai cauchemar que je vis ». Mais avec « Derrière le foudre », Mouss écrit aussi une vraie chanson d’amour pleine d’émotions. Et même si Mouss nous dévoile de nouveaux textes uniques, certaines réflexions restent dans la lignée de ce qu’on apprécie dans ses textes comme avec « Aromes complexes », où l’on peut entendre « Savoir est un devoir, agir c’est l’avenir. Le passé te dis comment vivre, le reste est dans les livres ».

L’album se termine par un morceau différent intitulé « We came to hold up your mind », qui mélange des parties plus électro comme une liaison avec le passé et toutes les influences du groupe.

MASS HYSTERIA signe avec « Maniac » l’un de ses meilleurs albums, un album qui balaie tout sur son passage, qui partage une énorme énergie et qui va prendre une toute autre dimension en concert, là ou le groupe excelle. C’est à écouter d’urgence !

TRexSound Rating:

MASS HYSTERIA « Maniac » Track Listing :

01. Reprendre mes esprits

02. Ma niaque

03. Partager mes ombres

04. L’antre ciel éther

05. Chaman acide

06. Se brûler sûrement

07. Nerf de bœuf

08. Arômes complexes

09. Derrière la foudre

10. We came to hold up your mind

Line Up :

Mouss Kelai : Chant

Raphaël Mercier : Batterie

Yann Heurtaux : Guitare

Frédéric Duquesne : Guitare

Jamie Ryan : Basse

