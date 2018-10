BUY JUPITER signe avec APATHIA RECORDS

Communiqué: « Nous sommes fiers d’annoncer que le combo lyonnais de Modern Metal Buy Jupiter a signé chez Apathia Records !

Après la sortie des deux premières parties de leur trilogie, Departure (2016) et Crossworlds (2017), le groupe, profondément inspirés par des auteurs de science-fiction tels que Isaac Asimov, s’est révélé être l’un des meilleurs groupes montant de la scène hexagonale, délivrant des concerts ahurissants, notamment en première partie de Between The Buried And Me et Protest The Hero.

Le quintet sortira le troisième EP de leur trilogie au premier semestre 2019. »

Plus d’infos : https://www.facebook.com/buyjupiter/

En attendant, les deux premiers EPs sont disponibles sur Bandcamp :