Communiqué: KAMERA OBSCURA mélange la fureur du Metal (Guitare, basse, batterie, chant clair/saturé) à l’atmosphère des bandes originales de films (synthés vintage, samples) dans un univers inspiré des plus grands maîtres du cinéma de genre de Tod Browning à John Carpenter en passant par Russ Meyer, Dario Argento, George Miller et Kenneth Anger. Remarqués en première partie de Nekrogoblikon et de Porn, le groupe vient d’achever l’enregistrement d’un LP 10 titres et prévoit sa sortie pour Janvier 2018.

Plus d’infos: https://kameraobscura.bandcamp.com/album/the-final-cut