Un titre de LEADER OF DOWN avec Lemmy en Guest

Une vidéo de LEADER OF DOWN pour le titre « Paradise Turned into Dust » avec en Guest Lemmy de Motörhead vient d’être publiée sur Youtube. Elle est à voir ci-dessous. Il s’agit du dernier enregistrement avec le guitariste Würzel, décédé en 2011 et qui a également joué dans Motörhead de 1984 à 1995.

Le nouvel album du groupe « Cascade Into Chaos » sortira à l’Automne et rassemble d’autres Guest comme Fast Eddie Clarke, Phil Campbell, Cliff Evans (Tank), Bruce Foxton (TheJam), Whitfield Crane (UglyKidJoe) et Lee Richards (Godsmack).

Plus d’infos: https://www.facebook.com/leaderofdownofficial/