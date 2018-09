Un nouvel album et un nouveau single en vidéo pour SICK OF IT ALL

SICK OF IT ALL dévoile le nouveau titre « Inner Vision » à écouter ci-dessous. Il est tiré du nouvel album « Wake The Sleeping Dragon! » prévu pour le 2 Novembre et dont voici le track listing:

01 – “Inner Vision”

02 – “That Crazy White Boy Shit”

03 – “The Snake (Break Free)”

04 – “Bull’s Anthem”

05 – “Robert Moses Was A Racist”

06 – “Self Important Shithead”

07 – “To The Wolves”

08 – “Always With Us”

09 – “Wake The Sleeping Dragon”

10 – “2+2”

11 – “Beef Between Vegans”

12 – “Hardcore Horsehose”

13 – “Mental Furlough”

14 – “Deep State”

15 – “Bad Hombres”

16 – “Work The System”

17 – “The New Slavery”