Robb Flynn révèle le départ de Phil Demmel et Dave McClain de MACHINE HEAD

Robb Flynn via Facebook vient d’annoncer la décision du guitariste Phil Demmel et du batteur Dave McClain de quitter MACHINE HEAD. La personnalité très directrice et dure de Robb est à l’origine du succès du groupe mais aussi de problème personnels qui sont devenus trop importants pour le groupe puisse encore fonctionner ainsi. Le groupe va continuer avec le line up actuel la tournée avant que Robb puisse envisager l’avenir de MACHINE HEAD.