Ca se passait à New York le 6 septembre lors du concert de METAL ALLEGIANCE, le projet de membres de TESTAMENT et MEGADETH, au Gramercy Theatre. Le groupe a été rejoint sur scène par plusieurs Guest dont Alissa White-Gluz de ARCH ENEMY, Bobby Blitz d’OVERKILL, Trevor Strnad de THE BLACK DAHLIA MURDER, John Bush d’ARMORED SAINT, Mark Osegueda de DEATH ANGEL…

Pas mal de vidéo sont à voir ci-dessous.