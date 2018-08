THE ORDER OF APOLLYON vient de lancer une nouvelle Lyric vidéo pour le titre « Rites Of The Immolator » tiré du nouvel album « Moriah » prévu pour le 26 Octobre chez Agonia Records. C’est à voir ci-dessous.

Tracklist:

1. The Lies Of Moriah

2. Rites Of The Immolator

3. Grey Father

4. The Cradle

5. The Original Cries Of Jerusalem

6. Trident Of Flesh

7. Soldat

8. A Monument

Plus d’infos: https://www.facebook.com/theorderofapollyon/