HELSOTT dévoile une nouvelle vidéo pour le titre « Slaves and Gods », avec en guest Dr. Leif Kjonnsfleis (Trollfest) à la guitare et Bjorn Friedrichsen à la basse. Le titre est tiré du nouvel album éponyme qui sortira le 12 Octobre prochain via M-Theory Audio.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/helsott/