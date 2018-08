Une nouvelle vidéo et une tournée pour SHINING

SHINING dévoile la Lyric vidéo du titre « Animal » à voir ci-dessous et annonce un tournée qui passera par la France en Novembre prochain.

SHINING EUROPEAN TOUR DATES

OCT 19 – HULEN – BERGEN – NORWAY

OCT 20 – HØVLERIET – HAUGESUND – NORWAY

OCT 25 – TOU SCENE – STAVANGER – NORWAY

OCT 26 – ØSTSIA – KRISTIANSAND – NORWAY

OCT 27 – PARKTEATRET – OSLO – NORWAY

NOV 4 – SATAN’S HOLLOW – MANCHESTER – UK

NOV 5 – THE UNDERWORLD – LONDON – UK

NOV 7 – BOTANIQUE – BRUSSELS – BELGIUM

NOV 8 – LE FERRAILLEUR – NANTES – FRANCE

NOV 9 – BACKSTAGE BY THE MILL – PARIS – FRANCE

NOV 11 – REX – TOULOUSE – FRANCE

NOV 12 – CARACOL – MADRID – SPAIN

NOV 13 – BÓVEDA – BARCELONA – SPAIN

NOV 16 – LEGEND CLUB – MILAN – ITALY

NOV 17 – TRAFFIC CLUB – ROME – ITALY

NOV 18 – CYCLE CLUB – CALANZANO (FI) – ITALY

NOV 19 – VIPER ROOM – VIENNA – AUSTRIA

NOV 20 – REFLEKTOR – TIMISOARA – ROMANIA

NOV 21 – FABRICA – BUCHAREST – ROMANIA

NOV 22 – /FORM SPACE – CLUJ-NAPOCA – ROMANIA

NOV 25 – LOGO – HAMBURG – GERMANY

NOV 26 – CASSIOPEIA – BERLIN – GERMANY

NOV 27 – DAS BETT – FRANKFURT – GERMANY

NOV 28 – BACKSTAGE – MUNICH – GERMANY

NOV 29 – DÜRER KERT 041 – BUDAPEST – HUNGARY

DEC 1 – WINTER METAL DAYS – BOHINJSKA BISTRICA – SLOVENIA