Un nouveau titre en vidéo pour MONSTER TRUCK

MONSTER TRUCK dévoile le titre « Thundertruck » via une nouvelle vidéo à voir ci-dessous. Le nouvel album intitulé « True Rockers » sortira le 14 septembre 2018.

Le groupe sera en concert le Lundi 3 décembre 2018 à Paris (Élysée Montmartre) avec Black Stone Cherry.

Track Listing de « True Rockers« :

1 True Rocker (feat. Dee Snider)

2 Thundertruck

3 Evolution

4 Devil Don’t Care

5 Being Cool Is Over

6 Young City Hearts

7 Undone

8 In My Own World

9 Denim Danger

10 Hurricane

11 The Howlin’