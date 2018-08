ZUUL FX dévoile un nouveau titre intitulé « The Matriark Of Tron » tiré de son prochain concept album « H+« . C’est à voir et à écouter ci-dessous. A noter la participation de deux membres de PRO PAIN, Adam Phillips à la guitare et Jonas Sanders à la batterie.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/ZUULFX/