REVOCATION qui sortira son nouvel album intitulé « The Outer Ones » via Metal Blade Records le 28 Septembre prochain, dévoile le titre éponyme à écouter ci-dessous.

The Outer Ones track-listing

1. Of Unworldly Origin

2. That Which Consumes All Things

3. Blood Atonement

4. Fathomless Catacombs

5. The Outer Ones

6. Vanitas

7. Ex Nihilo

8. Luciferous

9. A Starless Darkness