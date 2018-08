NONPOINT qui sortira son nouvel album intitulé « X » le 24 Août, dévoile le clip du titre « Chaos And Earthquakes » à voir ci-dessous.

Voici le track listing de l’album:

01. Empty Batteries

02. Chaos and Earthquakes

03. Fix This

04. Crashing

05. Passive Aggressive

06. Dodge Your Destiny

07. Wheel Against Will

08. Milestone

09. Feel The Way I Feel

10. Position One

Plus d’infos: https://www.facebook.com/nonpointworld/