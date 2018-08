Tous les détails du nouvel album de SOULFLY

SOULFLY sortira son 11ème album studio le 19 Octobre prochain. Celui-ci s’intitule « Ritual » et sortira chez Nuclear Blast. Le groupe a enregistré ce nouvel album en compagnie de Josh Wilbur (Lamb Of God, Gojira). Un premier single intitulé « Evil Empowered » est à écouter ci-dessous.

Voici le track listing de « Ritual »:

01 – “Ritual”

02 – “Dead Behind The Eyes” (feat. Randy Blythe – LAMB OF GOD)

03 – “The Summoning”

04 – “Evil Empowered”

05 – “Under Rapture” (feat. Ross Dolan – IMMOLATION)

06 – “Demonized”

07 – “Blood On The Street”

08 – “Bite The Bullet”

09 – “Feedback!”

10 – “Soulfly XI”