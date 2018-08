Tous les détails du nouveau SUICIDAL TENDENCIES

C’est le 7 septembre prochain que SUICIDAL TENDENCIES sortira son nouvel album. Celui-ci s’intitule « STill Cyco Punk After All These Years » et sera dispo en CD et en vinyle vert ainsi qu’en édition limitée vinyle bleu.

Communiqué: Au début des années 80 quand Suicidal Tendencies débutait, le punk rock lui-même n’était pas tendre avec les nouvelles idées, en particulier quand elles venaient d’un groupe qui avait visiblement l’air de ne pas se soucier de rentrer dans le moule. Suicidal Tendencies n’était pas là pour être accepté et suivre bêtement le troupeau. Non seulement le groupe de Venice en Californie a créé son propre style de cyco punk mais il a également amené l’attitude DIY à un nouveau niveau avec un look et un son encore jamais vu et entendu. Pendant 35 ans le groupe ne s’est pas soucié une seule fois des tendances, de ce qui était cool, ou de ce que faisaient les autres groupes. Les californiens faisaient ce qu’ils voulaient sans demander la permission, sans se préoccuper de qui ça pouvait choquer, sans chercher à être aimé. Ils jouaient la musique comme ils la ressentaient, et ce ne fut pas sans conséquence. Ils se firent interdire de concert à Los Angeles et furent harcelés par de nombreuses figures d’autorité dont les services secrets qui sont venus rendre visite au chanteur Mike Muir. Peu de temps après le Parents Music Resource Center entrait également en action. Le PMRC est un groupe de pression américain créé en 1985 pour dénoncer l’évocation du sexe, de la violence, du satanisme, de l’alcool et des drogues dans la musique et qui imposera le bandeau Parental Advisory Explicit Content. Ils ne furent pas les seuls à s’en prendre au groupe, alors que la musique de ces derniers devenait la bande originale des punks, thrashers, metalleux, skateurs, surfeurs, bikers partout dans le monde. Un véritable armée cyco punk plus vivante que jamais !

35 ans après leur premier disque, ce nouvel effort intitulé « Still Cyco After All These Years » est en fait un remake de l’album « solo » de Mike Muir sorti en 1995 sous le nom Cyco Miko et le titre « Lost My Brain (Once Again!)« . Une galette sur laquelle l’on retrouvait sur 7 titres l’ex-guitariste des Sex Pistols Steve Jones.

Aujourd’hui, ré-imaginé et reboosté au son du 21ème siècle, le cyco punk de Suicidal Tendencies frappe même encore plus fort avec derrière les fûts le brutal Dave Lombardo, légendaire batteur de Slayer.

Liste des titres :

1) I Love Destruction

2) F.U.B.A.R.

3) All Kinda Crazy

4) Sippin’ From the Insanitea

5) Its Always Something

6) Lost My Brain…Once Again

7) Nothin’ To Lose

8) Gonna Be Alright

9) Ain’t Gonna Get Me

10) All I Ever Get

11) Save A Peace For Me