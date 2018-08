MUNICIPAL WASTE (Thrash/Crossover) sera en concert à Paris au Gibus, le Samedi 18/08/2018 dans le cadre du Abrasive Punk Night 3 avec également MONSTER SQUAD (Punk-HC, US), DEMERIT (StreetPunk/Métal, Chine), DEAD 77 (Punk, Us) et STATELESS (Punk-HC, Paris)

Plus d’infos: https://www.facebook.com/events/212621479519495/