P.O.D. sortira son 10ème album studio intitulé « Circles » le 10 Novembre prochain via Mascot Label Group. En voici le track listing et la pochette.

01 – “Rockin’ With The Best”

02 – “Always Southern California”

03 – “Circles”

04 – “Panic Attack”

05 – “On The Radio”

06 – “Fly Away”

07 – “Listening For The Silence”

08 – “Dreaming”

09 – “Domino”

10 – “Soundboy Killa”

11 – “Home”