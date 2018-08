Les détails du nouvel album de ATREYU et 2 extraits en streaming

ATREYU vient d’annoncer la sortie d’un septième album intitulé « In Our Wake » le 12 Octobre 2018 via Spinefarm. Le groupe dévoile deux singles à écouter ci-dessous.

Track Listing:

01 – “In Our Wake”

02 – “House Of Gold”

03 – “The Time Is Now”

04 – “Nothing Will Ever Change”

05 – “Blind Deaf & Dumb”

06 – “Terrified”

07 – “Safety Pin”

08 – “Into the Open”

09 – “Paper Castle”

10 – “No Control”

11 – “Anger Left Behind”

12 – “Super Hero”

Plus d’infos : https://www.facebook.com/Atreyu/