ANTHRAX vient de révéler les détails de la version anniversaire des 30 ans de l’album « State Of Euphoria » sorti en 1988. L’édition sera disponible à partir du 5 Octobre via un coffret deluxe en version double CD, double Vinyle et digital.

En voici le détail:

Disc 1:

01 – “Be All, End All”

02 – “Out Of Sight, Out Of Mind”

03 – “Make Me Laugh”

04 – “Antisocial” (Trust cover)

05 – “Who Cares Wins”

06 – “Now It’s Dark”

07 – “Schism”

08 – “Misery Loves Company”

09 – “13”

10 – “Finale”

Bonus tracks:

11 – “Antisocial” (Trust cover) (French version)

12 – “Friggin In The Riggin” (Sex Pistols cover)

13 – “Parasite” (Kiss cover)

14 – “Le Sects”

15 – “Pipeline” (The Chantays cover)

16 – “Antisocial” (Live At Hammersmith Odeon)

Disc Two – ‘Statements Of Euphoria (Charlie’s Archives)’:

01 – “Be All, End All”

02 – “Out Of Sight, Out Of Mind”

03 – “Make Me Laugh”

04 – “Antisocial”

05 – “Who Cares Wins”

06 – “Now It’s Dark”

07 – “Schism”

08 – “Misery Loves Company”

09 – “Finale“