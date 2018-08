Les derniers groupes à rejoindre l’affiche des 20 ans de Garmonbozia

Communiqué:

Ce sont finalement cinq groupes qui viennent finaliser l’affiche des festivités autour des 20 ans de Garmonbozia !

MASTER’S HAMMER • Premier concert français, date unique en France. Parce que ces festivités sont aussi l’occasion de vous proposer des groupes cultes qui ont construit la scène.

VADER • 19 ans de collaboration, Vader et Garmonbozia c’est une histoire qui dure et donc une complète évidence de vous proposer le groupe à l’affiche.

ENTOMBED AD • le Death’n roll n’est ni mort ni enterré, et c’est toujours un plaisir que d’accueillir LG Petrov et ses acolytes, comme à chacun de leurs passages français depuis 2003 !

MISANTHROPE • ce même week-end où Garmonbozia soufflera ses 20 bougies, Misanthrope fêtera son 30ème anniversaire. Une coïncidence qu’on ne pouvait ignorer : le groupe viendra faire rimer Metal Extreme et langue de Molière avec une rétrospective de sa discographie.

SOMALI YACHT CLUB • le groupe vient en van d’Ukraine comme son nom ne l’indique absolument pas et sera la découverte Stoner à ne pas manquer.

Toujours à l’affiche :

CARCASS

ENSLAVED « Back To The North set »

AMENRA • TORMENTOR « Anno Domini set » • BÖMBERS

MY SLEEPING KARMA « French Love set » • STONED JESUS

THE GREAT OLD ONES « EOD : a tale of dark legacy set »

INSANITY ALERT • THE VINTAGE CARAVAN

VOIGHT KAMPFF • HEXECUTOR

26-27.10 RENNES : https://www.facebook.com/Garmonbozia.Inc/

