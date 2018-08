Le nouvel album de TERROR en Septembre

TERROR vient d’annoncer la sortie de son nouvel album « Total Retaliation » le 28 Septembre prochain. Un premier extrait intitulé « Mental Demolition » est à écouter ci-dessous.

Voici le track listing et la pochette de « Total Retaliation »:

01 – “This World Never Wanted Me”

02 – “Mental Demolition”

03 – “Get Off My Back”

04 – “One More Enemy”

05 – “Break The Lock”

06 – “In Spite Of These Times”

07 – “Total Retaliation”

08 – “Post Armageddon Interlude”

09 – “Spirit Of Sacrifice”

10 – “I Don’t Know You”

11 – “Behind The Bars”

12 – “Suffer The Edge Of The Lies”

13 – “Resistant To The Changes”