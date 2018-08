Le nouvel album de GOROD en Octobre

Communiqué: Après le superbe album « A Maze Of recycled Creeds« , encensé par la critique, et l’incroyable EP thrashy « Kiss The Freak » réalisé à l’occasion de leur tournée Européenne avec des groupes thrash US, GOROD sortira sa nouvelle pépite « ÆTHRA » le 19 Octobre prochain sur le label Overpowered Records… et une chose est sûr… il va mettre tout le monde d’accord !

Produit et enregistré par Mathieu PASCAL, tête pensante du groupe, dans son Bud Studio, mixé au Dugout Studio par le génialissime Daniel Bergstrand (Meshuggah, Behemoth, Decapitated, In Flames…) et masterisé par Lawrence Mackrory à Obey Mastering (Decapitated, Nightrage…), « ÆTHRA » s’annonce comme l’album incontournable de cet fin d’année.

Ce n’est pas seulement une continuation de ce que l’album précédent offrait, mais une amélioration en termes de production, d’écriture de morceaux et d’arrangements.

Fort d’une expérience internationale aboutie, GOROD démontre une fois de plus sa capacité/

Avec « ÆTHRA« , le groupe nous transporte dans un univers plus tragique et mélancolique que ses prédécesseurs, dans une noirceur toute nouvelle, tout en conservant ce qui a fait sa typicité et son succès : son groove incomparable, sa dextérité remarquable, sa technicité implacable et des compositions de plus en plus catchy.

Véritable groupe de scène, où il excelle avec une puissance et une précision ultime, GOROD sillonnera la France et l’Europe des cet automne pour promouvoir ce nouvel opus !