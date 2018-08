Le projet commun de Scott Kelly (NEUROSIS) et Sanford Parker (BURIED AT SEA), intitulé MIRRORS FOR PSYCHIC WARFARE, vient de dévoiler un premier titre intitulé « Crooked Teeth » et à découvrir ci-dessous. Le groupe sortira un premier album « I See What I Became » le 28 Septembre via Neurot Recordings.

Plus d’infos: https://neurotrecordings.bandcamp.com/album/mirrors-for-psychic-warfare