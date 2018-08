Brian Johnson & Phil Rudd de retour dans AC/DC

La rumeur est de plus en plus forte sur le retour de Brian Johnson & Phil Rudd au sein d’AC/DC. En effet, c’est à Vancouver et plus précisément aux Warehouse Studios que le groupe aurait été aperçu comme le prouve le cliché ci-dessous. Le Georgia Straight a également rapporté que le guitariste Stevie Young aurait également été aperçu. Rien n’a pour l’instant été communiqué officiellement, mais il y a bien quelque chose en route.

