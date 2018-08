Une vidéo Live de BARE TEETH avec Steve Rawles en Guest

Communiqué: Lors de leur tournée japonaise en Avril dernier, Bare Teeth a pu réitérer le featuring qu’ils ont fait avec Steve Rawles, le chanteur de Belvedere (Canada), sur leur dernier disque « First the town, then the world ». Le groupe a exécuté « These Towns Need Guns » en live avec la légende du skatepunk canadien, à la plus grande surprise des fans japonais, lors du tour final de la tournée Punk Rules Okay 2018 à Tokyo, réunissant Belvedere, Darko, Almeida, Waterweed et Bare Teeth.