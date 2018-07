Trois groupes se joignent à l’affiche des 20 ans de Garmonbozia !

Communiqué: Trois groupes se joignent à l’affiche des festivités autour des 20 ans de Garmonbozia !

AMENRA • l’Église de Ra vous proposera une messe post-metal sombre, lancinante, doomesque, hypnotique. Amen.

TORMENTOR • un nom légendaire, un chanteur qui ne l’est pas moins, 30 ans d’existence. Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer le premier concert français de Tormentor, mené par Attila, qui jouera « Anno Domini » en intégralité et des titres de « The Seventh Day Of Doom »

BÖMBERS • Lemmy transpirait la passion et le whisky, Abbath transpire la passion et le Lemmy. Bömbers sera l’as de pique qui trèfle notre cœur.

Toujours à l’affiche :

CARCASS

ENSLAVED « Back To The North set »

MY SLEEPING KARMA « French Love set » – STONED JESUS

THE GREAT OLD ONES « EOD : a tale of dark legacy set »

INSANITY ALERT – THE VINTAGE CARAVAN

VOIGHT KAMPFF – HEXECUTOR

…. 4 groupes restent à annoncer !

Plus d’infos: https://www.facebook.com/Garmonbozia.Inc/