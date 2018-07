SYLAK 2018 : Le Running Order !

L’organisation du SYLAK qui aura lieu du 3 au 5 août à deux pas de Lyon, vient de partager son Running Order à voir ci-dessous.

Programmation: Hatebreed // Bloodbath // Comeback Kid // Rotten Sound // Dead Kennedys // Origin // Municipal Waste // Carnifex // Terror // Broken Teeth! // INTEGRITY // Sticky Boys // Benighted // Alestorm // Sepultura // The Decline // Pipes and Pints // At The Gates // Entombed A.D. // KADAVAR // MANTAR // In Arkadia // Voice Of Ruin // FLAYED // Bloodstorm // The Roadies Of The D – Tenacious D Tribute // Kamizol-K – KzK // Mus Flat