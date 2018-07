SKYHARBOR, nouvel album en Septembre, le son du Metal Made in India

Communiqué: Originaire de New Delhi en Inde, mais désormais basé à Cleveland aux Etats-Unis SKYHARBOR sortira « Sunshine Dust‘, son troisième et nouvel album, le 7 septembre prochain sur Entertainment One / Good Fight Music

Vous pouvez dès à présent découvrir « Dim« , un premier extrait de ce disque qui reflète parfaitement l’approche progressive, mais cependant très moderne, de la musique de SKYHARBOR.

Plus d »infos: https://www.facebook.com/skyharbormusic