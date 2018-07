SINSAENUM dévoile une nouvelle Lyric vidéo pour le titre « Sacred Martyr » à voir ci-dessous. A noter la présence en Guest de Lauren Hart la chanteuse de ONCE HUMAN.





Articles similaires

Rappel des dates de concerts:01.10.2018 Esch Sur Alzette – Kulturfabrik (LUX)03.10.2018 Hamburg – Knust (GER)04.10.2018 Hannover – Musikzentrum (GER)05.10.2018 Berlin – Lido (GER)06.10.2018 Warsaw – Proxima (PL)07.10.2018 Prag – Futurum (CZ)09.10.2018 München – Backstage (Werk) (GER)10.10.2018 Budapest – Dürer Kert (HUN)11.10.2018 Wien – Szene (AT)12.10.2018 Zug – Galvanik (CH)13.10.2018 Milan – Legend (IT)17.10.2018 Stuttgart – ClubCANN (GER)18.10.2018 Vosselaar – Biebob (BE)19.10.2018 London – The Dome (UK)20.10.2018 Amstelveen – P60 (NL)21.10.2018 Copenhagen – Vega (DK)22.10.2018 Göteborg – Sticky Fingers (SE)24.10.2018 Stockholm – Klubben (SE)26.10.2018 Turku – Apollo (FIN)27.10.2018 Tampere – Olympia (FIN)28.10.2018 Helsinki – On The Rocks (FIN)29.10.2018 St. Petersburg – Zal (RUS)30.10.2018 Moscow – Zil Arena (RUS)06.11.2018 Tokyo – Club Quattro (FIN)