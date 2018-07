Max et Iggor CAVALERA en tournée pour SEPULTURA

Les frères CAVALERA, Max et Iggor, seront à nouveau réunis pour une nouvelle tournée. En effet, le duo est en train de préparer une nouvelle tournée autour des albums « Beneath The Remains » et « Arise » comme ils l’avaient fait pour « Roots ». Cinq concerts sont annoncés au Brésil à partir de début Novembre. Rien n’est pour l’instant annoncé en dehors de ces dates.

A suivre…

Source : http://www.destakjornal.com.br/diversao—arte/musica/detalhe/max-e-iggor-cavalera-farao-shows-juntos-no-brasil-em-novembro