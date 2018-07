Live Report : IRON MAIDEN à Bercy (Paris)

Grandiose ! Le concert d’IRON MAIDEN à l’AccorHotels Arena, Bercy, était tout simplement grandiose ! Le public présent pendant les deux jours de concerts en a pris plein les yeux et les oreilles !

Avec la même setlist pour les deux jours, IRON MAIDEN a su insuffler une énergie redoutable pour un show au millimètre, mêlant effets spéciaux, décors et cette setlist incroyable qu’il a sur la tournée « Legacy of the Beast« . En effet, le groupe décide de démarrer avec les toujours très efficaces « Aces High« , « Where Eagles Dare » et « 2 Minutes to Midnight« , emportant toute la fosse dans une débauche d’énergie identique à celle que le combo produit sur scène.

Les fonds de scène défilent au rythme des titres qui défilent, Bercy chauffe de plus en plus, forçant la sécurité à donner à boire au premiers rangs comme dans un festival en pleine journée sous un soleil plombant. Les bras se lèvent, le public cri pour couvrir le son que crache les enceintes de la façade. Un son qui est d’ailleurs fort bien agréable, puissant mais qui permet d’apprécier les détails des morceaux du groupe, ce qui n’est jamais évident dans une si grande salle.

Bruce Dickinson se lance dans un discours en français sur la liberté, pas toujours parfait, mais qui a le mérite de s’adresser à tous les fans, qui apprécient l’effort. Le lien est créé, même si tous les fans présents étaient déjà sans sa poche depuis bien longtemps. Le groupe enchaine sur « The Clansman » sorti en 1998. Le frontman est partout, sur le devant de la scène, à gauche, à droite, en haut, au centre, il est sans cesse en mouvement !

Retour aux sources avec « The Trooper » qui trouve une nouvelle fois un écho particulier au près des fans, puis avec « Revelations ». L’efficacité du groupe est incroyable.

IRON MAIDEN est toujours aussi puissant, précis et se donne toujours à fond sans aucune réserve. Steve Harris court d’un côté à l’autre de la scène, brandissant sa 4 cordes en direction des fans qui explosent de joie à chaque sollicitation.

Quelques titres plus récents sont alors interprétés avec toujours la même passion et la même énergie « For the Greater Good of God » sorti en 2006, « The Wicker Man » en 2000… Ok, quand je dis plus récent c’est pas, finalement, si récent que ça pour certains fans mais on se comprend… 🙂

Le temps s’envole incroyablement vite, bien trop vite, tellement le spectacle offert avec cet avion en début de concert, Eddie sur scène, l’énorme Ange volant derrière Bruce Dickinson et j’en passe, viennent remplir la scène et combler l’attention de cette foule massive. Car avec en plus de ces musiciens de talent qui nous jouent parfaitement un extrait de leur impressionnant répertoire avec une exécution parfaite, il y a toujours quelques chose à regarder et bien entendu, à écouter.

« Flight of Icarus« , « Fear of the Dark » particulièrement bien accueilli par le public, relancent à nouveau le concert. Avant que celui-ci ne se termine sur deux titres ravageurs efficacité « The Number of the Beast » et « Iron Maiden« . Mais après quelques minutes, IRON MAIDEN revient sur scène pour le final qui sera composé de trois titres « The Evil That Men Do« , « Hallowed Be Thy Name » et un « Run to the Hills » chanté par tout Bercy.

Il est incroyable de penser que le groupe a joué pendant 2 heures, tellement tout est allé si vite, tellement il nous en faudrait plus, tellement on aimerait que ça dure encore et encore. Il n’y a pas à dire, IRON MAIDEN est un groupe à voir absolument sur scène aussi souvent que possible. Un groupe dont on est jamais déçu en Live.

A noter qu’il s’agissait de la même setlist que lors du concert du groupe au HELLFEST il y a deux semaines.