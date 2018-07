CROSSFAITH dévoile un nouveau single en vidéo

Tiré de son nouvel album intitulé « Ex_Machina« , CROSSFAITH dévoile un clip pour le titre « Catastrophe » à voir ci-dessous. L’album sera dans les bacs le 3 Août prochain via UNFD.

‘EX _MACHINA‘ Artwork & Tracklist

1. Deus Ex Machina

2. Catastrophe

3. The Perfect Nightmare

4. Destroy (feat. Ho99o9)

5. Freedom (feat. Rou Reynolds from Enter Shikari)

6. Make A Move

7. Lost In You

8. Wipeout (Album Mix)

9. Milestone

10. Eden In The Rain

11. Twin Shadows

12. Daybreak

13. Faint (feat. Masato from coldrain)​