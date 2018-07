Chronique : BURY TOMORROW – Black Flame

Voici donc « Black Flame » le cinquième album studio de BURY TOMORROW, qui est originaire du sud de l’Angleterre et qui a été créé en 2006. 12 années de travail pour arriver sur le devant de la scène Metalcore internationale, qui a connu ses moments privilégiés et ses difficultés comme tous les mouvements de la scène Metal.

Composé de 10 nouveaux titres, « Black Flame » fait suite à l’album intitulé « Earthbound » sorti en 2016. Cet album avait d’ailleurs permis au groupe de poursuivre son ascension et démontrer une nouvelle fois toutes ses qualités.

Mais avec ce nouvel album prévu pour le 13 juillet, BURY TOMORROW doit à la fois confirmer le statut du groupe mais également lui permettre de se relancer, comme il le fait désormais tous les deux ans. Car il est vrai que désormais, les groupes sont obligés de sortir des albums plus régulièrement pour relancer tout ce qui va autour d’une sortie, à savoir une nouvelle tournée, là où le groupe gagne sa vie. Mais la difficulté pour bon nombre de groupe est d’être assez créatif et innovant tous les deux ans pour continuer d’intéresser ses fans.

Alors qu’en est il de ce « Black Flame » ?

Tout d’abord la première chose qui est frappante, c’est la qualité générale de la production. « Earthbound » était bien produit et mettait bien avant la puissance du groupe mais avec « Black Flame » c’est encore plus profond et précis. Le son de l’album est clair et permet de capter toutes les nuances aussi bien des guitares, de la section rythmique ou du chant proposé par Daniel Winter-Bates ou Jason Cameron.

Ensuite globalement, BURY TOMORROW fournit toujours ce mélange d’un Metalcore accrocheur et rythmé où viennent se mélanger des parties plus calmes ou mélodique avec le chant clair, tranchant avec la puissance du chant saturé. Mais cette fois ci, on pourrait y déceler une ouverture dans ces deux aspects comme si le groupe s’était avant tout focus sur les mélodies sans tenir compte d’où celles-ci allaient les emmener. Même si le groupe reste dans son style, on a l’impression que certaines limites sont tombées.

Et le premier extrait sorti en single et portant le même titre que l’album, « Black Flame« , donne un peu cette image de mélange plus ouvert, et même s’il ne représente pas forcément tout l’album qui est énormément varié et parfois bien plus rude comme avec « More Than Mortal » pour n’en citer qu’un.

« Black Flame » est extrêmement efficace et accrocheur sur la durée. Les titres défilent sans ressentir la moindre lassitude. Et plus on écoute l’album, plus il est accrocheur.

BURY TOMORROW a donc produit avec « Black Flame » un très bon album d’un Metal Moderne qu’on attend désormais avec impatience de découvrir sur scène.

TRexSound Rating:

Track Listing

1 No Less Violent 3:30

2 Adrenaline 2:43

3 Black Flame 5:19

4 My Revenge 4:25

5 More Than Mortal 5:32

6 Knife of Gold 2:59

7 The Age 3:34

8 Stormbringer 3:14

9 Overcast 5:07

10 Peacekeeper 4:06

Line Up:

Daniel Winter-Bates: Chant

Jason Cameron: Guitare & Chant

Kristan Dawson: Guitare

Davyd Winter-Bates: Basse

Adam Jackson: Batterie

Extraits









Pour en savoir plus surSite Officiel: www.bury-tomorrow.com Facebook: www.facebook.com/BuryTomorrow